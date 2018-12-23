تركيا تشن حرب اعلامية على نتنياهو

وصف وزير الخارجية التركي مبلوط تشبوتولو رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نتنياهو قاتلٌ بدم بارد في العصر الحديث ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من الفلسطينيين مجرم هو من قام بقصف اطفال غزة على شاطئ البحر بتركيا وسنواصل كشف حقيقة "إسرائيل" الاجرامية .

كما وجه المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا ان نتنياهو منزعج كثيرا من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد أهداف منظمة "بي كا كا" التي تشن عمليات إرهابية ضد المواطنين الأتراك والمظلومين في سوريا.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها جليك على حسابه في تويتر، رد فيها على تهجّم نتنياهو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار جليك إلى وجود مغزى وراء انزعاج نتنياهو من العمليات التركية ضد "بي كا كا" التي تقوم بأعمال إرهابية دون تمييز بين طفل أو مسن أو إمرأة.

وأوضح جليك أن نتنياهو يظن أن بإمكانه طمس الحقائق عبر التهجم على أردوغان والجيش التركي، مشيراً في هذا السياق إلى الدعاوى القضائية التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي في بلاده.

وتابع قائلاً: "نتنياهو يتهم تركيا باحتلال شمال جزيرة قبرص، وأود أن أذكّر نتنياهو بأن قضية جمهورية شمال قبرص التركية من أكثر القضايا العالمية شرعيةً، وتركيا من أكبر الداعمين والضامنين لهذه القضية". وأردف قائلاً: "جميع الذين يحملون الجنسية التركية، هم مواطنون من الدرجة الأولى في بلادنا، ونتنياهو الذي يدافع عن مفهوم الدولة القومية القائمة على العرق والدين، لا يستطيع أن يدرك ذلك، وتركيا هي الدولة الأكثر كفاحا ضد التنظيمات الإرهابية التي تقتل الأطفال والنساء".

وأكد أن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، هي الدولة التي فتحت أبوابها في وجه المظلومين الفارين من ظلم التنظيمات الإرهابية، وأن تركيا تدرك جيدا الجهات التي تدعم الإرهابيين الذين يقتلون الأطفال والنساء.

ولفت إلى أن نتنياهو منزعج كثيرا من التحذيرات التي يطلقها الرئيس أردوغان باسم الإنسانية والمظلومين، وأن انزعاجه هذا سوف يستمر. واستطرد في هذا الخصوص قائلاً: "سيستمر نتنياهو بالانزعاج من صوت الحق، لأن الحقائق لن تسكت، وكل جملة تصدر من الرئيس أردوغان، ستكون مبعث أمل للمظلومين وستزعج الظالمين، وتركيا ستستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية".

كما وجه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأحد، انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال قالن ان نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده، ولكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في تويتر، أن نتنياهو لن يفلح بأي شكل من الأشكال، في التستّر على سياسات الظلم والاحتلال التي تمارسها إسرائيل. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، منزعج كثيراً من كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للحقائق.

وقال متحدث الرئاسة التركية: "لن يستطيعوا إسكات الرئيس أردوغان".