عضو الكنيست غليك يتقدم عشرات المستوطنين باقتحام الأقصى

اقتحم عضو الكنيست عن حزب الليكود، اليميني ، يهودا غليك، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من عند باب المغاربة برفقة قوات معززة من الوحدات الخاصة التي وفرت الحماية له ولعشرات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات الحرم.

وأدى غليك طقوسا تلمودية قبالة ساحة البراق أثناء توجهه لاقتحام ساحات المسجد الأقصى، حيث جدد برفقة مجموعات من المستوطنين اقتحامها لساحات المسجد، ونفذت جولات استفزازية في ساحاته بحماية عناصر شرطة الاحتلال، حتى خروجها منه، من جهة باب السلسلة.

ووفقا لدائرة الأوقاف بالقدس، فإن 112 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في الوقت الذي واصلت شرطة الاحتلال فرض إجراءات وقيود مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجاز الهويات الشخصية للمصلين عند الأبواب.

إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم، الناشط المقدسي نظام أبو رموز من المسجد الأقصى واقتادته إلى أحد مراكزها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث تعرض أبو رموز عدة مرات للاعتقال كما تم إبعاده عن الأقصى.