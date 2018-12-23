بعد حل التشريعي.. قرارات حاسمة بشأن موظفي السلطة في غزة

أفادت مصادر خاصة أن رئيس السلطة محمود عباس سيتخذ خطوات مصيرية جديدة تجاه موظفي السلطة في قطاع غزة مطلع العام الجديد، كخطوة لاحقة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضحت المصادر ذاتها لـ "فلسطين اليوم"، أن الرئيس عباس عازم على إحالة جميع العسكريين في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري، والمدنيين في الوزارات، باستثناء وزارتي الصحة والتعليم.

وأضافت المصادر، أنه سيفتح باب التقاعد الطوعي مع بداية العام للموظفين المدنيين " الصحة والتعليم"، الذي تم تعيينهم منذ دخول السلطة عام 1994، مقابل 75% من الراتب.

يشار إلى أن الرئيس عباس أعلن عن حل المجلس التشريعي الذي تمثل حركة حماس فيه أغلبية، وهي خطوة رفضها الكل الفلسطيني كونها تعزز الانقسام.