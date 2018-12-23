مصدر أمني "إسرائيلي" يوجه تهديدات لفصائل المقاومة في غزة

وجه مصدر أمني "إسرائيلي" تهديدات لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في حال جددت الحركتان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

ونقل الموقع الإخباري العبري "0404" عن المصدر قوله، إنه في حال تجديد إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، "فإن ردنا سيكون مختلفًا وصعبًا للغاية".

وأضاف: "مهما حدث هذه المرة فلن يكون ردنا مقننًا بل ضربة قاصمة لحركة حماس"، وفق الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال.

وتابع المصدر "الإسرائيلي": "نحن نراقب حركة حماس وازدياد تدريباتها وأكثر من ذلك، إذا ارتكبوا خطأ فسوف يدفعون مقابل ذلك".

وتوترت الأوضاع على حدود غزة في اليومين الماضيين في أعقاب استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال، خلال قمع مسيرة العودة في جمعتها الـ 39.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، أمس السبت، أنها "في حالة تشاور دائم بعد استشهاد 4 مواطنين وإصابة العشرات الجمعة الماضية؛ خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار".

وأوضحت أنه سيكون لها اليوم (الأحد)، "موقف واضح" لتحديد سياساتها وقواعد عملها تجاه "عنجهية" الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 255 مواطنًا؛ بينهم 11 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 25 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.

وبيّن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن من بين الشهداء منذ 30 مارس الماضي في غزة؛ 7 من ذوي الإعاقة و35 طفلًا وامرأة وصحفيان وثلاثة مسعفين. بالإضافة لـ 101 حالة بتر لأطراف من الجسم بسبب الإصابة.