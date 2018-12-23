عشرات القتلى جراء تسونامي ضرب مضيق سوندا بإندونيسيا

لقي أكثر من 60 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب المئات آخرين بجروح في أندونيسيا السبت إثر أمواج "تسونامي" ضربت مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوا وسومطرة، بحسب ما أعلنت وكالة الحالات الطارئة الأحد.

وقال مسؤولون في هيئات الإغاثة الأحد في إن أمواج (تسونامي) قتلت ما لا يقل عن 62 شخصا وأصابت المئا في أعقاب انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان أناك كراكاتوا.

ودمرت عشرات المساكن بسبب المدّ البحري الذي ضرب ليل السبت قرابة الساعة سواحل جنوب سومطرة والطرف الغربي من جزيرة جاوا ليل السبت قرابة الساعة 21,30 (14,30 ت غ).=

وأظهرت لقطات مصورة الطرق وقد أغلقها حطام المنازل المدمرة والسيارات والأشجار، وجرفت المياه مسرحا قريبا من الشاطئ حيث كانت فرقة موسيقية تقدم حفلا، مما أسفر عن مقتل موسيقي واحد على الأقل. ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

ودعت السلطات السكان والسياح في المناطق الساحلية حول مضيق سوندا للبقاء بعيدا عن الشواطئ وأبقت على التحذير من ارتفاع المد حتى يوم 25 ديسمبر كانون الأول.

وآناك كاراكاتوا جزيرة بركانية صغيرة برزت فوق سطح البحر بعد حوالى نصف قرن من ثوران بركان كاراكاتوا في 1883. وهذا البركان هو أحد 127 بركاناً ناشطاً في أندونيسا.

وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي 28 أيلول/سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.