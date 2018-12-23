ترامب يعلق على استقالة ماكغورك ويهاجم وسائل إعلام

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استقالة مبعوث الرئاسة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، بريت ماكغورك، بأنه "لا يعرف هذا الرجل".

وأشار إلى أن ماكغورك معين في منصبه منذ 2015، إبان فترة رئاسة باراك أوباما، وأنه كان من المفترض أن يترك منصبه في شهر شباط/ فبراير القادم.

وتابع ترامب على تويتر: "لقد استقال قبل انتهاء مدة عمله، ووسائل الإعلام المغرضة صنعت حدثا عظيما من لا شيء".

وقالت محطة "سي بي أس" الأمريكية، إن استقالة ماكغورك جاءت نتيجة "خلاف قوي" مع قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، كما أنها جاءت بعد يوم من استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس على خلفية القرار ذاته.

وسبق أن أعلن ترامب رسميا، انسحاب بلاده من سوريا، ما أثار مفاجأة دولية، ورفضا لا سيما من فرنسا، وترحيب كل من روسيا وتركيا وإيران.

واستقال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بعد القرار، معلنا أن الرئيس الأمريكي يستحق شخصا يوافقه الرؤى.