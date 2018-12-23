اعتقالات في الضفة تطال 6 مواطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 6 مواطنين، قال بأنهما مطلوبين لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفي السياق اقتادت جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت قرب نابلس وتسليم استدعاءات لعدد من الشبان، واقتحام يطا جنوب الخليل وقفين قرب طولكرم ومصادرة مركبة المعتقل مجاهد حامد من بيتين.

واقتحمت مدينة الخليل وداهمت منزل المحرر عدي الشرباتي وتسليمه استدعاء مقابلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.