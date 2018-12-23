أجواء غائمة ولاتغير على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية في ساعات الصباح وساعات المساء، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا وباردة، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً وبارداً نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الأربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات المساء تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية تمتد الامطار خلال الليل إلى معظم المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.