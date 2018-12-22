مشعل: القسام في جعبته ما يبشر بصفقات إفراج للأسرى

هاتف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" الأستاذ خالد مشعل الأسير المحرر عماد الدين أسعد الصفطاوي من قطاع غزة الذي تنسم الحرية مؤخراً من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وهنأ مشعل خلال مكالمة هاتفية مع الأسير عماد الدين بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد 18 عاماً في الأسر؛ داعياً الله الفرج عن جميع الأسرى المعتقلين.

وأشاد مشعل بما قدمه الأسير من صبر وصمود وسنوات في المعتقل الصهيوني؛ سائلاً المولى عز وجل أن يكتبها في ميزان حسناته.

وشدد مشعل على أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام نجحت بتوفيق من الله في إرغام العدو على تنفيذ صفقة وفاء الأحرار وتحرير الأسرى؛ مؤكداً أن كتائب القسام في جعبتها ما يبشر بصفقات أخرى للإفراج عن الأسرى قائلاً " فالقسام وعده.. لن يُخلفكم".

وأفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني عن الأسير عماد الدين أسعد الصفطاوي، من سكان غزة الذي اعُتقل منذ 13-12-2000.

والمحرر الصفطاوي هو واحد ممن نجحوا بالهروب من سجن غزة المركزي ضمن عملية الهروب الكبرى في مايو عام 1987.

ووالد الأسير عماد الدين هو الشهيد القائد المناضل البطل أسعـد الصـفـطـاوي من قادة فتح المؤسسين، ومن أبرز قيادات العمل الوطني الفلسطيني.