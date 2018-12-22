مصادر "إسرائيلية": الجيش يستعد لاحتمال التوتر مع غزة

أكدت مصادر أمنية "إسرائيلية" بأن مسيرات العودة الشعبية ستزداد وتيرتها، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال يستعد لهذا الاحتمال.

وقال المحلل العسكري لموقع "واللا" العبري امير بوخبط بأن الوضع بين "إسرائيل" وقطاع غزة متوتر جدًا، والاعتقاد لدي الاجهزة الأمنية الاسرائيلية أن عمليات إطلاق النار التي تمت في الضفة الغربية الأسبوع الماضي تم تمويلها وتوجيهها من قبل قيادة "حماس" في غزة.

وأضاف: "لهذه الأسباب قال نتنياهو بأن وقف النار مع غزة لن يصمد إن واصلت حماس تنفيذ عمليات في الضفة الغربية بتوجيهات من غزة".

وحسب المحلل الإسرائيلي فإن "تصرفات حماس تدل على أنها واثقة من نفسها بجانب تعرضها لضغوط داخلية للرد، كما تدل تصرفات حماس برفع وتيرة المسيرات مرة أخرى إلى أن يحيى السنوار نجح بتخدير الحكومة الاسرائيلية، وحماس نجحت بفرض المسيرات على إسرائيل من جانب، ومن جانب آخر نجحت في الحصول على الأموال القطرية".