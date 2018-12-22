الجيش الأمريكي يختار منظومة "إسرائيلية" للدفاع عن مدرعاته

وقع الاختيار في الجيش الأمريكي على المنظومة الدفاعية "حيتس دوربان" الإسرائيلية لتستخدم في الدفاع عن ناقلات الجنود في هذا الجيش.

وقد اقرت لجنة المراقبة العليا في الجيش الأمريكي عقد الصفقة بهذا الصدد مع شركتي ألبيت والصناعات العسكرية الإسرائيليتين على ان تعمل هاتان الشركتان بالتعاون مع شركة جنرال دينيميكس الامريكية التي تنتج ناقلات الجنود .

وتستخدم المنظومة الإسرائيلية أجهزة استشعار كهروضوئية وأجهزة رادار بغية الدفاع عن الالية العسكرية عن بعد ومن كافة جوانبها. وقال نائب المدير العام لشركة البيت ان الشركة فخورة بوقوع الاختيار على منتوجها وبتزويد الجيش الأمريكي بمنظومة الدفاع الأكثر تطورا التي تقوم بتحييد اكبر عدد من التهديدات الموجهة الى الاليات العسكرية المدرعة.

الى ذلك افادت صحيفة ديلي ميل اللندنية ان الجيش البريطاني استخدم منظومات من صنع سلطة تطوير الوسائل القتالية الإسرائيلية ريفائيل لتحييد تهديد الطائرات المسيرة الصغيرة التي أدت الأسبوع الجاري الى شل الملاحة الجوية في مطار غيتويك قرب لندن. ووفقا لتقرير الصحيفة فقد ابتاعت بريطانيا ست منظومات إسرائيلية بكلفة 16 مليون جنيه إسترليني.