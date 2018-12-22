ريال مدريد يحرز لقب كأس العالم للأندية على حساب العين الإماراتي

أحرز نادي ريال مدريد الاسباني مساء اليوم السبت، لقب كأس العالم للأندية بفوزه الكاسح على مستضيف البطولة العين الاماراتي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

وأصبح النادي الملكي أول فريق بتاريخ المسابقة يحرز اللقب لثلاث مرات على التوالي، لينفرد بلقب أكبر الأندية الحاصة على لقب البطولة للمرة الرابعة.

وكاد المحترف المصري في صفوف نادي العين حسين الشحات أن يباغت الريال بهدف السبق في الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول بعد أن خطف كرة أرجعها البرازيلي مارسيلو لحارسه وراوغ أحد مدافعي الريال والحارس كورتوا وسد الكرة أبعدها راموس من على خط المرمى.

ورد الريال على هذه الفرصة الخطيرة بهدف الشوط الوحيد الذي سجله أفضل لاعب في العالم والحائز على الكرة الذهبية مؤخرا الكرواتي لوكا مودريتش الذي تلقى تمريرة جميلة من زميله الألماني توني كروس وسدد الكرة بيسراه من خارج صندوق الجزاء استقرت على يمين الحارس خالد عيسى.

وكان نجم هذا الشوط واللقاء بلا منازع حارس العين خالد عيسى الذي تصدى لعدد كبير من الفرص الخطيرة للاعبي الريال وأبرزها تسديدة كريم بنزيما ورأسية غاريث بيل وتسديدة صاروخية من مودريتش.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن سابقه وشهد مواصلة السيطرة المطلقة للاعبي الريال وغياب شبه تام للاعبي العين سوى للحارس خالد عيسى الذي واصل تألقه بتصديه لهجمات الريال الكثيرة.

وعزز لاعب الوسط الشاب ماركوس ليورنتي من تقدم الريال بهدف ثان بطريقة جميلة في الدقيقة الـ61 بعد كرة ركنية وصلت الكرة له ليسددها صاروخية من خارج صندوق الجزاء فشل الحارس عيسى في التصدي لها.

ووسع المدافع سيرجيو راموس النتيجة لصالح الريال بهدف ثالث جاء في الدقيقة الـ78 بعد ركنية عكسها مودريتش حولها راموس برأسه قوية على يمين الحارس عيسى.

وقلص الياباني تسوكاسا شيوتاني النتيجة للعين وأحرز هدف الشرف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ85 بعد كرة ثابتة لعبها البرازيلي كايو فيرنانديز حولها شيوتاني برأسه في الزاوية البعيدة للحارس كورتوا.

وسجل ريال مدريد في الوقت الاضافي الهدف الرابع بعد هجمة سريعة قادها البديل البرازيلي فينسيوس جونيور حولها المدافع الاماراتي يحيى نادر بشباك فريقه بالخطأ.

ونال الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة نجم الريال الويلزي غاريث بيل.