غريزمان يضيق الخناق على برشلونة

قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى تشديد الخناق على برشلونة، المتصدر، عندما سجل هدف الفوز في مرمى ضيفه إسبانيول 1-صفر، السبت، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل غريزمان الهدف الوحيد في الدقيقة 56 من ركلة جزاء إثر عرقلة كوكي داخل المنطقة من قبل لاعب الوسط إستيبان غرانيرو.

ورفع غريزمان رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 7 أهداف.

الفوز هو الثالث تواليا لأتلتيكو مدريد والتاسع هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة منفردا بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام شريكه السابق إشبيلية، الذي يحل ضيفا على ليغانيس الأحد، وبفارق الأهداف خلف برشلونة الذي يستضيف سلتا فيغو لاحقا.

وخاض أتلتيكو مدريد المباراة في غياب أكثر من لاعب، بسبب الإصابة أبرزهم الفرنسي لوكاس هرنانديز ومواطنه توماس ليمار ودييغو كوستا والبرازيلي فيليبي لويس.

في المقابل، مني إسبانيول بخسارته السادسة تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية، فشل ريال بيتيس في استعادة المركز الخامس بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه إيبار 1-1.

في المقابل، صعد إيبار الذي حقق التعادل الثالث تواليا ولم يفز في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى المركز الحادي عشر موقتا برصيد 21 نقطة بفارق الاهداف أمام إسبانيول الذي يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد لاحقا.

ويلعب لاحقا أيضا أتلتيك بلباو مع بلد الوليد.

ويلعب الأحد أيضا فالنسيا مع هويسكا، ورايو فايكانو مع ليفانتي.

وتأجلت مباراة فياريال مع ريال مدريد إلى الثالث من كانون يناير المقبل لمشاركة النادي الملكي في كأس العالم للأندية في الإمارات، حيث يخوض اليوم المباراة النهائية ضد العين الإماراتي.