مصادر عبرية: "إسرائيل" مررت رسالة قاسية إلى "حماس" عبر مصر

أفاد موقع "حدشوت 24" العبري أن "إسرائيل" مررت رسالة قاسية إلى حركة "حماس" عبر الوسيط المصري، اليوم السبت.

وذكر الموقع أن مفاد الرسالة الإسرائيلية "أن أي رد من حركة حماس والفصائل الأخرى في غزة سيتبعه رد قاسي ضد قطاع غزة".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة قالت: "نحن في حالة تشاورٍ دائم وسيكون لها موقفٌ واضحٌ غداً الأحد لتحديد سياساتنا وقواعد عملنا تجاه عنجهية الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا في مسيرات العودة".

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار حذرت الاحتلال الإسرائيلي من الانفجار والعودة إلى ما قبل التهدئة بسبب مواصلة ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية شرق قطاع غزة.

واستشهد أمس الجمعة خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 39 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".

وذكرت وزارة الصحة أن الشهداء الخمسة هم: "ماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات، وعبد العزيز أبو شريعة (27 عاما) حي الصبرة، محمد علي جحجوح ( 16عاما) من مخيم الشاطىء – الشمالي، وشريف محمد حمد رضوان (36 عاماً) متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعد ان اخترقت ظهره قنبلة غاز بتاريخ 14/مايو شرق خانيونس، منير محمد شبير (18 عاماً) من مخيم البريج متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال".