القبض على متهم بجريمة قتل في رام الله

قبض جهازا الشرطة والمخابرات العامة السبت، على أحد المتهمين بقتل المواطن خليل إدريس في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه تم ضبط سلاح ناري يُعتقد أنه استخدم في تنفيذ الجريمة التي وقعت الثلاثاء الماضي، إضافة لتسجيلات مرئية مرتبطة بها، وأنه يجري التحقيق مع آخرين يشتبه بهم بتقديم المساعدة للمتهم.

وأوضح ارزيقات أن الشرطة كانت تتابع المشتبه به، حيث قبض عليه جهاز المخابرات العامة في منطقة بيرنبالا وتم إيقافه لحين استكمال الإجراءات القانونية.