300 مليون شيكل خسارة الخزينة العامة جراء تهريب السولار بالضفة

كشف باحث فلسطيني خلال جلسة نقاس عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان السبت، حجم ما تخسره الخزينة العامة جراء تهريب السولار في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الباحث مسيف مسيف من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" أن تخسره الخزينة العامة جراء تهريب السولار يزيد عن 300 مليون شيكل سنويًا.

وأشار مسيف إلى أن ظاهرة التهريب من المستوطنات والداخل المحتل في ازدياد متفاقم، واصفا الوضع "بالمزري جدًا" على حد تعبيره.

وطالب "أمان" خلال جلسته بوضع إطار قانوني واضح لعمل الضابطة الجمركية، مشددًا على ضرورة تحصين العاملين والمسؤولين في الجهاز بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية في عملهم، من خلال وضوح الاجراءات وآليات اتخاذ القرارات فيها.