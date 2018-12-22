ليبرمان: علينا إغلاق الصراف الآلي لـ"حماس"

وجّه وزير الحرب الاسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، انتقاداً لحكومة نتنياهو بسبب استمرار مسيرات العودة واستمرار حكومة نتنياهو بإدخال الأموال القطرية لقطاع غزة.

وقال ليبرمان وفقاً لما نشرته صحيفة معاريف العبرية: "إن استمرار إدخال الأموال لحماس بمثابة خنوع للمقاومة في غزة"، مضيفاً: "التسوية مع حماس تنهار، فبالأمس تظاهر قرابة 10,000 فلسطيني على الحدود"، متسائلاً: ماذا فعلت حكومة إسرائيل؟

وأضاف: "إسرائيل تغض النظر وتحوّل شهرياً 15 مليون دولار إلى غزة من قطر، وعلينا أن نغلق لحماس الصراف الآلي وليس الخنوع للمقاومة".