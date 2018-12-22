قريباً .. صفقة تبادلية بين آرسنال وريال مدريد

يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "إن آرسنال سوف يعرض لاعبه الألماني مسعود أوزيل على ريال مدريد، ليحصل على الإسباني إيسكو".

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لن يمانع بيع إيسكو، خاصة أن التقارير تشير إلى حدوث عملية تجديد كبيرة في الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

ويعتقد ريال مدريد أن بيع إيسكو والمطلوب من عدد من الأندية الأوروبي الكبيرة، سوف يساهم في تمويل الصفقات التي يرغب الميرنجي بإنجازها.

وكان أوزيل لعب في صفوف ريال مدريد في الفترة ما بين 2010 و2013.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يريد بيع إيسكو مقابل 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل، ما يعني أن آرسنال سيضطر لتقديم أوزيل بالإضافة لمبلغ مالي كبير للظفر بخدمات اللاعب الإسباني.

وسيواجه آرسنال منافسة شديدة مع تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام، والذين يريدون أيضًا الحصول على إيسكو، الذي يبدو أنه اقترب من الرحيل عن الميرنجي