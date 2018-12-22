مهاجم أرسنال يتجاوز صلاح في قائمة هدافي الدوري الانجليزي

تجاوز النجم الجابوني، بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، رقم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن وصل إلى هدفه الـ12.

وسجل أوباميانج هدفين لآرسنال في مرمى فريق بيرنلي، خلال المباراة الجارية ضمن منافسات الجولة الـ18 من البريميرليج، ليتخطى صلاح الذي سجل أمس الهدف الـ11 له في البطولة أمام وولفرهامبتون.

ويبتعد أوباميانج بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي هاري كين، من توتنهام، ورحيم ستيرلينج، من مانشستر سيتي.

ويملك ستيرلينج الفرصة اليوم لتقليص الفارق عندما يلاقي فريقه كريستال بالاس ضمن نفس الجولة، فيما سيلعب كين مع السبيرز غدا ضد إيفرتون.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن أوباميانج تسبب في 19 هدفًا لآرسنال على ملعب الإمارات منذ انضمامه للفريق، حيث سجل 14 وصنع 5 أهداف.