القيادي عدنان: اعدام الاحتلال للمواطن العباسي يؤكد هوسه ورعونته

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان "إن جريمة إعدام الشاب المقدسي محمد العباسي، تشبه بشكل كبير إعدام المواطن حمدان عارضة، ما يُؤكد هوس عصابات الاحتلال الإسرائيلي ورعونتها.

وأضاف عدنان في تصريح صحفي اليوم السبت: "إن هجوم مستوطني (بيت إيل) وقوات الاحتلال على مركبته هو تقاسم أدوار في القتل والإرهاب للشعب الفلسطيني".

واعتبر قتل الاحتلال في الجمعة الـ 39 من مسيرات العودة السلمية، للشهداء محمد الجحجوح وماهر ياسين وعبد العزيز أبو شريعة وشريف رضوان وأيمن شبير، تصعيدًا احتلاليًا وسادية محتل يأخذ الجرأة من التطبيع العربي والقبح الدولي الرسمي.

وتابع عدنان "من الضفة الغربية وسجون الاحتلال، نوجه تحية لجماهير الشعب الفلسطيني في غزة، الذين خرجوا تقديرًا وتحيةً للضفة ومقاومتها وعبروا عن صادق التحامنا ووحدتنا في كافة أماكن تواجدنا رفضًا للمحتل الغاصب".