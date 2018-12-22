"تويتر" يحجب حسابات لقيادات من حماس وحزب الله.. وأبو مرزوق يعلق

حجب موقع تويتر 22 حسابًا لقيادات من حركة حماس وحزب الله بتهمة الترويج للإرهاب.

وبحسب قناة i24 الفرنسية- الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة جاءت بطلب من وزارة القضاء الإسرائيلية، وتهدف إلى حظر منشورات تلك الحسابات داخل إسرائيل، في حين يمكن فتحها في أماكن أخرى بشكل طبيعي.

وتعقيباً على ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تغريدة له على تويتر، "يهدف هذا الإجراء إلى اطلاق الحرية للقتل والاستيطان وتكميم أفواه المظلومين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف، "تفتخر الديمقراطيات الغربية بحرية التعبير، لذلك يجب أن ترفض الإرهاب الإسرائيلي بحق وسائل التواصل الاجتماعي لإجبارها على إغلاق حسابات معينة".