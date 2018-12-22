توقيف صيني سرق "أسرار" شركة نفطية أمريكية بمليار دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال صيني بتهمة سرقة أسرار تجارية، من شركة أمريكية تعمل في مجال النفط كان يعمل فيها، ولم تكشف الوزارة عن اسم الشركة.

وذكرت، أنه تمّ توقيف، تان هونغجين (35 عاما) الخميس الماضي في مكان إقامته بولاية أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة.

وأفادت الوزارة الأمريكية، بأن الصيني المذكور، سرق أسرارا تجارية "متعلقة بمنتج تتخطى قيمته، مليار دولار".

ويقيم تان هونغجين منذ 12 عاما في الولايات المتحدة حيث حصل على دكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وتقول الوزارة، إنه أخذ دون تصريح، مئات الملفات التابعة للشركة تتضمن عناصر مشمولة بالملكية الفكرية مرتبطة بتصنيع منتج في مجال الطاقة.

وتؤكد الوزارة، أن الموقوف، استولى على هذه المستندات لحساب شركة صينية عرضت عليه العمل.

وذكر موقع التواصل الاجتماعي"لينكد إن"( المختص في مجال الأعمال) أن تان هونغجين، خبير في مجال المعادن ويعمل في مركز الأبحاث التابع لمجموعة "فيليبس 66" في بارتلسفيل في أوكلاهوما.

وفي يوم الخميس الماضي، اتهمت السلطات الأمريكية، رسميا، مجموعة من الصينيين، بشنّ هجمات إلكترونية ضدّ 12 دولة، وهو ما أثار سخط بكين.

وقال بيل بريستاب، رئيس قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي، الأسبوع الماضي أمام الكونغرس، إن" الحكومة الصينية تسعى إلى الحصول بالاستحواذ أو السرقة، ليس على خطط الحكومة الأمريكية ومشاريعها فحسب، بل وعلى الأفكار والابتكارات التي تعطي زخما لاقتصادنا".