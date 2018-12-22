أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت، عن تعيين عضو اتحاد كرة القدم يوسف لافي، أمينا عاما لاتحاد كرة القدم اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2019، خلفا لسوزان شلبي التي شغلت منصب القائم بأعمال الأمين العام على مدى عدة أشهر .

وأكد أن العام المقبل سيكون عام عمل واستقرار للحركة الرياضية الفلسطينية، وتمنى من الاندية وكافة اركان المنظمة الرياضية ان يبقوا شبكة الامان للرياضة الفلسطينية التي تمثل منبرا للنضال من اجل غد مشرق للشباب الفلسطيني، هذا النضال البعيد عن الجهوية والفصائلية والتجاذبات السياسية.

ودعا الرجوب الجميع لعمل مراجعة وتقييم باتجاه حماية اللعبة واستمرارها وتوفير حاضنة شعبية لحمايتها.

وأعرب الرجوب عن شكره للحالة الشعبية والوطنية التي تمثلت بالتفاف حول الفدائي، داعيا ان يبقى الفدائي محور اهتمام وإسناد من كافة أبناء شعبنا في أماكن تواجده في الوطن والشتات.

وهنأ الرجوب الأندية التي وصلت إلى أدوار متقدمة في بطولتي 2004/2005 و2001/2002 مباركا لنادي صور باهر ومركز شباب الامعري الانجاز الذي حققاه بتتويجهما ابطالا في للبطولتين.

وأكد أهمية الفئات المساندة وضرورة اهتمام الاندية بها من أجل صناعة اللاعب الفلسطيني على اسس علمية ومنهجية رياضية، مشيرا إلى أنه سيتم صرف 50% من المستحقات المالية للأندية التي كانت تتلقاها قبل نهاية هذا العام.