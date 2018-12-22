ناسا تحذر من "فرس نهر" ضخم يقترب من الأرض

يقترب كويكب ذي شكل غير عادي من الأرض، وفقا لوكالة ناسا الفضائية.

وأكد علماء الفلك أن الكويكب الذي يقترب من الأرض لا يشكل تهديدا.

ووفقا للعلماء، 2003 SD220 — (الاسم الذي أعطي للكوكب) — على ما يبدو ظاهريا يشبه إلى حد ما فرس النهر الذي يطفو في النهر.

وأطلقت ناسا على الجسم الكوني "الاحتفالي" ، لأنه شوهد قبل عيد الميلاد الكاثوليكي بوقت قصير.

وفي الوقت نفسه، يُحدد أن طول الجسم الفضائي لا يقل عن 1.6 كم. ونظرا لكبر حجمه، يصنف الكويكب على أنه "يحتمل أن يكون خطيرا". لكن خبراء ناسا واثقون من أن الجسم الكوني لن تشكل تهديدا في المستقبل القريب.

يقول الخبراء إن هذا الكويكب على مدى 400 سنة مضت، اقترب من الأرض بمقدار 2.9 مليون كيلومتر.