أول سعوديتين تعملان في إطفاء الحرائق

تمكنت شركة "أرامكو" للمرة الأولى من تدريب امرأتين سعوديتين في مقاومة الحرائق وإطفائها.

وتلقت السعوديتان التدريب، ضمن برنامج تدريبي، اعتادت الشركة أن تقيمه بشكل دوري.

وأعرب مدير البرنامج التدريبي، غسان أبو الفرج، في حديث إلى شركة "ذا أرابيان صن" التابعة لـ "أرامكو" عن سعادته الغامرة بهذه اللحظة التاريخية، المتمثلة في أول إمرأتين إطفائيتين معتمدتين في المملكة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأعلنت خبيرة النفط السعودية، الدكتورة، عبير العليان، عبر حسابها على "تويتر": و لأول مرة في تاريخ المملكة.. قسم الوقاية من الحرائق في #أرامكو السعودية يمنح اعتماد أول إطفائيات سعوديات".