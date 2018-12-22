صحة الاحتلال تكشف: إننا على شفى الانهيار

كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، عن أن جهاز الصحة على شفى الانهيار.

وفقا للتقرير فإن المستشفيات "الإسرائيلية" تشهد ضغطا كبيرا جدا بصورة تشكل خطرا على حياة المرضى، وغرف الطوارئ في المستشفيات تشهد ضغوطات لا يمكن للطواقم الطبية التعامل معها.

واورد التقرير معطيات حول الوضع الصحي في "إسرائيل"، موضحا أنه يعيش في الأراضي المحتلة –إسرائيل- في 2018 نحو 8.5 مليون نسمة، ويتوجب عليهم الاكتفاء بـ16 ألف سرير مستشفى أي 1.8 سرير لكل 1000 شخص، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنسب في الدول المتطورة والذي يصل إلى 3.7 لكل 1000 شخص.

ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها وزارة الصحة بشأن مؤشر الاكتظاظ في المستشفيات في "إسرائيل" فإن النسبة الأعلى كانت من نصيب مستشفى هداسا عين كارم في القدس، حيث سجل مؤشر الاكتظاظ نسبة 120.74%، وجاء في المرتبة الثانية مستشفى ايخلوف 114%، شيبا - تل هشومير 107.51%، هداسا هار هتسوفيم في القدس 102.95%، رمبام حيفا 97.8%، مستشفى نهاريا 92.48%.

يشار إلى أن نسبة اكتظاظ أكثر من 100% تعني أن الأسرّة في المستشفيات محجوزة غالبية الوقت أكثر من المعايير الموجودة وأن الطاقم الطبي في المستشفى يعالج عددا أكبر من المرضى والذين يتم استقبالهم في ممرات غرف الطوارئ بسبب النقص بعدد الاسرة.

وتعتبر هذه المعطيات مقلقة جدا خاصة وأن الحديث يدور عن معطيات من الفترة بين يناير/ كانون ثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2018 فقط، اي قبل دخول أشهر الشتاء الصعبة، لذا يمكن القول إن هذه نسبة الاكتظاظ في الشهرين والنصف الأخيرين سجل ارتفاعا أكثر.