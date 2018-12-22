الجيش الأمريكي يستخدم نظاما إسرائيلياً لحماية مدرعاته

قررت لجنة المراقة العليا التابعة للجيش الأمريكي، إدخال منظومة الدفاع الإسرائيلية "حتس دوربان" (سهم النيص)، إلى الناقلات المدرعة من نوع "برادلي" التي يستخدمها الجيش الأمريكي.

وتعمل شركة إسرائيلية مع صناعات سلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع شركة "جينرال ديناميك" على إدخال النظام الدفاعي الإسرائيلي لناقلات الجند المدرعة في الجيش الأمريكي.

وتعتمد منظومة "سهم النيص" في عملها على إجهزة استشعار كهرو-ضوئية، ورادار للرصد، وقاذفات، إضافة إلى وسائل مضادة، لتحييد التهديدات التي تشكلها المركبات القتالية المحصنة، من مسافة آمنة.

وتوفر المنظومة تغطية 360 درجة من التهديدات قصيرة المدى في المناطق المفتوحة أو تلك السكنية.

