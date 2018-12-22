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تحدثنا مع الوسطاء بهذه القضية

هنية: سنستمر في الضرب على جدار الحصار حتى كسره

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:57 - 22 ديسمبر 2018
اسماعيل هنية اسماعيل هنية
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أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم السبت، استمرار مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في قطاع غزة، حتى تحقق أهدافها.

وقال هنية في كلمة له خلال الصلاة على جثمان الشهيد محمد معين جحجوح (16 عاما) في مسجد شهداء الشاطئ غرب مدينة غزة : "سنستمر في الضرب على جدار الحصار حتى كسره".

وأضاف: "أرواح شهداء غزة وشهداء الضفة تتعانق اليوم لتعلن مرحلة جديدة من مراحل الانتفاضة".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "استنزف كل أساليبه في هذه المسيرة، إلا أنها مستمرة وبازدياد".

وكشف أن حركة حماس تحدثت مع الوسطاء فيما يخص همجية الاحتلال؛ من أجل التعامل مع هذه القضية.

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