​مسؤول أمني إسرائيلي كبير: ترمب ألقانا تحت العجلات

علق مسؤول أمني إسرائيلي كبير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب عسكريا من سوريا، واصفا الأمر بـ"الهروب".

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن هذا المسؤول قوله: إن "ترمب ألقى بنا تحت عجلات شاحنات الجيش الروسي الذي ينقل الأسلحة إلى سوريا والحزب في لبنان".

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مسؤولين أمريكيين قولهم حول قرار ترمب بأن فوضى يشهدها البيض الأبيض بعد هذا القرار واستقالة وزير دفاعه جيمس ماتيس.

في السياق، ألغى وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس زيارته إلى الكيان الإسرائيلي والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل بعد قراره الاستقالة من إدارة ترمب على خلفية قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان من المقرر أن يصل الكيان للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين وبحث الملفات المستجدة.