إفطار على الرصيف: ملك الأردن وعائلته في أقدم وأصغر محل فلافل

تناول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع أفراد عائلته إفطار الجمعة في الشارع العام وفي أقدم أصغر محل متخصص بتقديم وجبة الفلافل الشعبية صباح الجمعة.

وشوهد الملك الاردني بدون حراسات ومرافقين أو إغلاقات أمنية في شارع الرينبو الشهير في وسط العاصمة عمان وعلى مقربة من ساحة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتغيير النهج.

ورافق الملك في “إفطار على الرصيف” ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله وابنة الملك الأميرة سلمى.

وتناولت العائلة المالكة وجبة الفلافل “وقوفا” وعلى الرصيف كما يفعل بقية المواطنين وفي طبق بلاستيكي.

وتضمنت الوجبة حبات فلافل ساخنة خرجت للتو من الصاج مع الخبز.

ويحمل المطعم الذي زاره الملك وولي العهد اسم “القدس”، ويعتبر من أقدم وأعرق مطاعم الفلافل في العاصمة عمان لكونه مطعما صغيرا جدا ولا يجلس فيه الزبائن بسبب ضيق المساحة.

وتبادل عشرات الاردنيين التحية مع الملك وعائلته والتقط العشرات صورا مع الملك وولي العهد الذين ظهرا وكأنهما في إفطار عائلي بالشارع العام.

وتداول مئات النشطاء صور الإفطار الملكي وعلى نطاق واسع.

ولاحقا زار الملك محلا يقدم وجبة الشاورما الشعبية وتحدث لصاحبه.