الحية لمراسلنا: الاحتلال سيذعن لشروط المقاومة ومسيرات العودة مستمرة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة، مشدداً على أنَّ شعبنا ومقاومته هي من تضع الآليات التي تتغير وتتبدل لتحقيق أهداف المسيرة.

وأوضح الحية - في تصريحٍ خاص لـ"فلسطين اليوم" على هامش مشاركته شرق مخيم ملكة في جمعة الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة -أنَّ الاحتلال سيذعن عاجلاً أم آجلاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، مشدداً على وجوب التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر بشأن رفع الحصار.

وقال الحية: المسيرات حققت بعض الإنجازات على المستوى السياسي، منها أنها فضحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والنساء والمسعفين والصحفيين، وكشفت اللثام عن الوجه العدواني الذي حاول الإسرائيليون تغطيته عن العالم، كما تصدت هذه المسيرات لصفقة القرن، وخير شاهد على ذلك يوم نقل السفارة 14/مايو الذي كان بمثابة فضيحة كبرى للاحتلال الإسرائيلي وسياسات الولايات المتحدة.

وأضاف: المسيرة حققت جزءاً مهماً على صعيد كسر الحصار الإسرائيلي، وأذعن الاحتلال الإسرائيلي لبعض حقوق شعبنا، ومع ذلك فإن المسيرات ستتواصل حتى كسر الحصار الكامل وحتى تحقق المسيرات أهدافها كاملة.

وشدد الحية على أن رسالة جمعة الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة المحتلة، هي أنَّ "شعبنا يقف موحدا خلف خيار المقاومة بأشكالها كافة، وأنَّ شعبنا موحد تربطه وحدة الدم والمصير، وأن شعبنا موحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وتوجه عضو المكتب السياسي بالتحية لعوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين والعوائل الذين يحتضنون منفذي العمليات الفدائية في الضفة المحتلة.

ودان الحية أشكال تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي لطرد سفراء الاحتلال الاسرائيلي من بلادهم، معتبراً محاولات التطبيع بمثابة طعن في ظهر المقاومة والقضية الفلسطينية.

وبشأن جولة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المرتقبة، قال: جولة هنية لها ابعاد سياسية وأبعاد داخلية، ومن المبكر الحديث عن برنامج الجولة، وعند إقرار جدولها سيتم الإفصاح عن اجندتها والدول التي ستشملها.

وأضاف: الزيارة في بعدها السياسي والوطني والداخلي تهدف لحشد الدعم والتأييد لقضية الشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والنخبوي.