سلطات الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد العباسي والتحقيق بظروف استشهاده

قالت منسقة الحملة الوطنية لاستراد جثث الشهداء سلوى حماد إن سلطات الاحتلال قررت تشريح جثمان الشهيد قاسم العباسي وفتح تحقيق في ظروف استشهاده، مرجحة تسليم جثمانه يوم غد.

وأضافت حماد في تصريحات إذاعية ، إن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 40 شهيدا، إضافة إلى رفات 253 شهيدا منذ ستينات القرن الماضي.

بدوره، قال مدير القسم الميداني في منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية كريم جبران، إن سياسة التحقيقات التي تجريها سلطات الاحتلال في جرائمها تهدف الى طمس الحقائق ولا يمكن التعويل عليها.

وأوضح جبران أن المنظمة ومن خلال تجاربها السابقة مع تلك التحقيقات أدركت انها تهدف الى المماطلة وقطع الطريق على اي تحقيقات دولية.