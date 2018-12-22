الدفاع المدني يتعامل مع 14 حادث حريق وإنقاذ

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الجمعة بتاريخ 21/12/2018 حتى صباح السبت 22/12/2018، مع 14 حادث منها 5 حالات إطفاء وحوادث حرائق و9 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .

وأبرز حالات تقديم المساعدة وحوادث الإنقاذ كانت:

التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين قرب بلدة عنزا جنوب جنين .

وإزالة أشجار آيلة للسقوط في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس ، وفي حي رام الله التحتا بمدينة رام الله .

والتعامل مع حالة إنهيار صخور خلف منزل في قرية بئر الجمال بمحافظة جنين .

وسحب مركبة عالقة في مدينة أريحا ، وفي مدينة طولكرم .

وفتح باب شقة عالق بمدينة جنين .

وأبرز حوادث الحريق وحالات الإطفاء كانت :

إحتراق ثلاث مركبات كانت : إحتراق الهيئة الأمامية لمركبة في مدينة طولكرم ، وإحتراق مركبتين في قرية كفر عقب شمال القدس .

وإحتراق مزليق ولوحة مفاتيح كهربائية في منشار حجر ببلدة قباطية جنوب جنين .