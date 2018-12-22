موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي أعلن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة محمود عباس.

وقال لافروف أن "إسرائيل" غير مستعدة للاتفاق على موعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن تل أبيب لا ترفض إمكانية عقد هذا اللقاء في موسكو.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي أمس الجمعة: "نحن نجدد بالفعل دعوة إجراء لقاء بين نتنياهو وعباس في موسكو بشكل دوري"، موضحا أن الرئيس الروسي في كل مرة يلتقي فيها مع رئيس الوزراء نتنياهو أو الرئيس عباس

وأضاف: "أن عباس يقول دوما إنه مستعد لمثل هذا اللقاء، ولا ينفي والإسرائيليون هذه الإمكانية من حيث المبدأ"، لافتا إلى أن "إسرائيل" غير مستعدة للاتفاق على موعد محدد لهذا اللقاء حتى الآن.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده مما وصفه بمحاولات تقويض وإفشال الأسس والمرجعيات الدولية في تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وتابع قائلا: "إن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة بدون الولايات المتحدة، ولكن واشنطن لن تنجح في هذه التسوية بمفردها".

وأضاف: "من الضروري العودة للصيغ الجماعية، رباعية الوسطاء الدوليين، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".