"منظمة إنسانية" تقدم وحدات تحويل النفايات إلى غاز للمزارعين شرق القطاع

تعكفُ اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إقامة مشروع لإنتاج الغاز المنزلي من خلال تحويل النفايات إلى طاقة.

ووزعت المنظمة الدولية 10 وحدات خاصة بتحويل النفايات إلى غاز منزلي على مزارعين في المنطقة الحدودية، وفقاً لتصريحات سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت زقوت أنَّ "اللجنة الدولية وزعت 10 وحدات على المزارعين، وهناك متابعة مكثفة من قبل مختصين، للوقوف على نتائج المشروع التجريبي.

وبينت زقوت أنَّ تقنيات الطاقة المتجددة المتاحة تساعد المنظمة على مساعدة الناس في قطاع غزة، والفئات الهشة، وتحدثاً فرقاً في حياتهم.

ويُعد تحويل النفايات إلى طاقة، بما في ذلك النفايات الصلبة البلدية والوقود المستخلص من النفايات، مصدرًا قيمًا للطاقة المتجددة.

أبو محمد أبو محارب أحد المستفيدين من المشروع يقول إنه استطاع استخدام الغاز لمدة ساعتين متواصلتين بشكل يومي، مما وفر عليه 30 دولارا شهريا في ظل أوضاع اقتصادية خانقة تمر بها غزة.









