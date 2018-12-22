ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"منظمة إنسانية" تقدم وحدات تحويل النفايات إلى غاز للمزارعين شرق القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:11 - 22 ديسمبر 2018
وحدات تحويل النفايات إلى غاز وحدات تحويل النفايات إلى غاز
مشاركة

تعكفُ اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إقامة مشروع لإنتاج الغاز المنزلي من خلال تحويل النفايات إلى طاقة.

ووزعت المنظمة الدولية 10 وحدات خاصة بتحويل النفايات إلى غاز منزلي على مزارعين في المنطقة الحدودية، وفقاً لتصريحات سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت زقوت أنَّ "اللجنة الدولية وزعت 10 وحدات على المزارعين، وهناك متابعة مكثفة من قبل مختصين، للوقوف على نتائج المشروع التجريبي.

وبينت زقوت أنَّ تقنيات الطاقة المتجددة المتاحة تساعد المنظمة على مساعدة الناس في قطاع غزة، والفئات الهشة، وتحدثاً فرقاً في حياتهم.

ويُعد تحويل النفايات إلى طاقة، بما في ذلك النفايات الصلبة البلدية والوقود المستخلص من النفايات، مصدرًا قيمًا للطاقة المتجددة.

أبو محمد أبو محارب أحد المستفيدين من المشروع يقول إنه استطاع استخدام الغاز لمدة ساعتين متواصلتين بشكل يومي، مما وفر عليه 30 دولارا شهريا في ظل أوضاع اقتصادية خانقة تمر بها غزة.

وحدات تحويل النفايات إلى غاز (5)
وحدات تحويل النفايات إلى غاز (4)
وحدات تحويل النفايات إلى غاز (3)
وحدات تحويل النفايات إلى غاز (2)
 

متعلقات