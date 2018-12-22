الاحتجاجات تتصاعد.. متظاهرون يغلقون أطول شارع في الخرطوم

أغلق متظاهرون سودانيون، مساء اليوم الجمعة، أطول شارع في مدينة الخرطوم (شارع النيل)، أمام مرور السيارات، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الضائقة التي تمر بها البلاد هذه الأيام.

وقالت وكالة "سبوتنيك" أن "عشرات المتظاهرين، أغلقوا شارع النيل، في مدينة أمدرمان، أمام مرور السيارات".

وافادت أن "مئات السيارات لم تستطع المرور بطريق شارع النيل، بـ"أم درمان"، بسبب قطع الطريق بواسطة المتظاهرين، الذين أحرقوا عددا كبيرا من إطارات السيارات".

يذكر أن شارع النيل الشهير في العاصمة الخرطوم، يعتبر أطول طريق يربط بين مدينتي [الخرطوم وأم درمان]، ويفصل بينهما فقط جسر "النيل الأبيض".

ويشهد السودان احتجاجات نظمها مئات المواطنين في مناطق مختلفة بسبب غلاء المعيشة وندرة السلع، ما دفع قوات الشرطة للتدخل باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، أدى ذلك إلى مقتل ثمانية متظاهرين في مدينة القضارف شرقي البلاد.

واتسع نطاق الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة الخرطوم حيث هتف المحتجون "ضد النظام".

وشهدت العديد من المدن السودانية خروج أعداد كبيرة من المواطنين وطلاب المدارس منذ صباح الخميس هاتفين ضد النظام وساخطين على تردي الأوضاع المعيشية.

وقتل خلال هذه الاحتجاجات، على ارتفاع أسعار الخبز، ثمانية أشخاص في كل من مدينتي القضارف شرقي السودان، حسبما أعلن مسؤولون محليون.