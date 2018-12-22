"مجلة عربية" تنتصر لفلسطين وتعاقب صحفياً زار الكنيست الإسرائيلي



عاقبت مجلة "كل العرب" التي تصدر من العاصمة الفرنسية باريس، الصحفي المصري خالد سعد زغلول، بعد زيارة تطبيعية أجراها إلى "الكنيست" الإسرائيلي، برفقة صحفيين عرب.

وأعلنت المجلة التي يتولى رئاسة تحريرها علي المرعبي في بيانٍ صحفي عن إنهاء تعاقدها مع الصحفي المصري خالد زغلول بعد زيارته التطبيعية لإسرائيل.

وأكدت المجلة "إنهاء كل العلاقة مع خالد سعد زغلول، بعد أن تبين مشاركته بوفد زار إسرائيل بين أيام 17 و19 كانون الأول/ ديسمبر الحالي"، مُشيرة إلى أن زغلول "خدعنا عندما أخبرنا يوم الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي أنه سيكون في إجازة عائلية مع زوجته وأطفاله لمدة ثلاثة أيام في مدينة غرونوبل الفرنسية".

وشدّدت على التزامها بـ"القضايا العربية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني"، مبينة اتخاذها "قرار قطع العلاقة نهائيا معه (سعد زغلول)، وإبلاغه رسميا بذلك، منذ يوم الخميس".

وأفادت وسائل إعلام بأن من الصحافيين الذين ضمهم الوفد: اللبناني الفرنسي نادر علوش، والصحافي المصري خالد سعد زغلول. وفق ما نقله موقع عرب 48.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست"، قد قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن وفدا يتألف من سبعة صحافيين من أصول عربية وصل الكنيست يوم الثلاثاء، في زيارة عملت السفارة الإسرائيلية في فرنسا على تنظيمها، وحُدِّدت من الإثنين إلى الأربعاء.