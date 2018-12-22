13 إصابة بمواجهات عنيفة مع الاحتلال في نابلس والخليل

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العديد من الأهالي بحالات اختناق. إصابة 8 مواطنين في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

وفي نابلس، أصيب ثمانية مواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي عوريف وبيتا، جنوب المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة خمسة مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت عقب هجوم للمستوطنين على بلدة عوريف.

وأضاف أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيتا، مشيرا إلى أنه جرى إسعاف جميع المصابين في المكان.