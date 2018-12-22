حالة الطقس: أجواء باردة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صاف وباردة إلى شديدة البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.