لماذا ألغى ماتيس زيارته الى "اسرائيل"؟

أكدت القناة 14 العبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي -المنتهية ولايته- جيمس ماتيس، ألغى زيارته المقررة إلى "إسرائيل".

وأوضحت القناة أن ماتيس ألغى زيارته عقب قرار استقالته من وزارة الدفاع، والتي جاءت عقب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء 19/ ديسمبر كانون أول، سحب القوات الأمريكية من سوريا، وجاء ذلك بعد ما قال ترامب إن "تنظيم الدولة قد هُزم"، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تنتقل إلى "المرحلة التالية من الحملة العسكرية"، لكنها لم تذكر تفاصيل.