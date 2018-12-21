يعلون: الانسحاب الأمريكي من سوريا يزيد عبء "إسرائيل" بالشمال

كتب وزير الحرب الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، على حسابه بموقع "تويتر" باللغة الروسية، قائلاً إنه: "إذا انسحب الأمريكيون من سوريا، فإن عبء المسؤولية عن أمن الشمال سيُلقى على كاهل إسرائيل".

وفي السياق، نقلت القناة 14 العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قوله إن "ترامب ألقى بنا تحت عجلات شاحنات الجيش السوري الذي ينقل الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء 19/ ديسمبر كانون أول، سحب القوات الأمريكية من سوريا، وجاء ذلك بعد ما قال ترامب إن "تنظيم الدولة قد هُزم"، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تنتقل إلى "المرحلة التالية من الحملة العسكرية"، لكنها لم تذكر تفاصيل.