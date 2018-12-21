د. الحساينة: جيش الاحتلال تعمد قنص شهداء مسيرة العودة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور يوسف الحساينة إن تعمد جيش العدو قنص الشهداء ( المشاركين في مسيرات العودة ) إصرار على ارتكاب الجرائم بحق شعبنا، ومحاولة لإرهاب الجماهير وسيما الشباب المشاركين في مسيرات العودة وثنيهم عن المشاركة في المسيرات.

و أشار الحساينة في تصريح خاص لمراسل وكالة فلسطين اليوم أن شعبنا عاقد العزم على التخلص من الاحتلال وفك الحصار ولن يتراجع عن هدفه.

و أضاف: "نحن على يقين ان دماء الشهداء ستعبد الطريق للخلاص من الاحتلال "، مؤكداً أن العدو الصهيوني يتحمل تبعات هذه الجريمة".

وبين الحساينة أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة وعلى المقاومة في غزة والضفة الغربية أن تتصدى لهذا الاجرام بحق المدنيين العزل .

واوضح الحساينة أن العدو يتخذ من لقاءات التطبيع غطاءً لجرائمه وعدوانه المستمر في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وأكد الحساينة ان الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يكون حقل رماية للمجرم نتنياهو الذي يتهرب من فساده وازماته الداخلية بقتل أبناء شعبنا بدم بارد .