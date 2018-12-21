غداً السبت بداية المربعانية وفصل الشتاء

قال الراصد الجوي داوود الطروة أن فصل الشتاء سيبدأ فلكيا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 12:23 دقيقة من فجر يوم بعد غد السبت، حيث ستكون الشمس عند هذه اللحظة عاموديه تماما على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 23,5 درجة وهو أقصى انخفاض تصله الشمس جنوب خط الاستواء خلال العام.

واضاف الطروة في هذا اليوم ينتهي فصل الخريف الذي يكون قد استمر لمدة 89 يوم و20 ساعة و29 دقيقة ويبدأ فصل الشتاء ويستمر لمدة 88 يوم و23 ساعة و35 دقيقة ، وتشرق الشمس يوم السبت في تمام الساعة 06:35 من أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية أي مائلة كثيرا ناحية الجنوب ليكون طول الظل اكبر ما يمكن في هذا اليوم واقصر فترات النهار بمقدار 10 ساعات و3 دقائق و50 ثانية، ثم تغيب من أقصى الزاوية الجنوبية الغربية في تمام الساعة 04:39 دقيقة لتكون أطول فترات الليل بمقدار 13 ساعة و56 دقيقة و 10 ثواني، وهو من التجارب العلمية الشيقة والمهمة بالنسبة إلى من يرغبون في التعرف على تأثير الفصول الأربعة على ارتفاع الشمس وميلانها والتأثيرات المصاحبة لها.

كما وتبدأ في نفس التوقيت مربعانية فصل الشتاء وهي أبرد أيام السنة، و بعد يوم الانقلاب الشتوي أي يوم الاحد تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار، بتاريخ 20 آذار القادم أي يوم الاعتدال الربيعي

وعلى الرغم من برودة الطقس في فصل الشتاء خاصة في ساعات الليل، إلا أن الكوكبات السماوية التي تشاهد في فصل الشتاء رائعة جدا ومثيرة للرصد والخيال، حيث في هذه الكوكبات قصص وأساطير نسجها القدماء نتذكرها كلما شاهدنا كوكبات الشتاء، كما أن سماء الشتاء الخالية من الغبار التي غسلتها قطرات المطر صافية جدا لدرجة آن النجوم الخافتة والسدم تشاهد بدرجة أوضح من الفصول الأخرى، وهذا ما يزيد من متعة الرصد في الشتاء وينسينا البرد القارص.