الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال المسؤولية عن استمرار عدوانه

استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مواصلة الاحتلال عدوانه على أبناء شعبنا خلال اليوم والليلة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

و قالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الجمعة: "مع تصاعد حملات الاقتحام لمنازل المواطنين في الضفة واعتقال العشرات وإصدار الأوامر بهدم المنازل وتشديد الحصار على المدن والقرى ، قام جنود الاحتلال المجرم الليلة الماضية بإطلاق الرصاص على مركبة فلسطينية وإعدام سائقها قاسم محمد علي العباسي من مدينة القدس المحتلة".

و اوضحت الحركة في بيانها أن قوات الاحتلال واصلت إرهابها وعدوانها عصر اليوم على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بشكل همجي ووحشي مما أوقع شهداء وإصابات بالرصاص الحي والمتفجر ، في تصعيد خطير وقد وقعت معظم الإصابات على مسافة بعيدة من خط الهدنة / السلك الزائل. ما يدلل على النوايا العدوانية للاحتلال.

و أكدت الحركة على أن الاٍرهاب الصهيوني لن يدفع شعبنا ومقاومتنا إلا لمزيد من الصمود والثبات واستمرار المقاومة والدفاع عن شعبنا وحمايته.

كما حملت العدو الصهيوني المجرم المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان ، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تضيع هدرا، بل ستبقى وقودا لاستمرار المقاومة التي ستمضي عاقدة العزم على القصاص لدماء الشهداء والذود عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

وحيت الحركة جماهير شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يصمدون في كل الساحات ويثبتون كل يوم إصرارهم على التمسك بحقوقهم وعدم التفريط بها ، ويجددون عزمهم على إسقاط كل المؤامرات التي تستهدف وطنهم وقضيتهم.

و دعت العرب والمسلمين لدعم وتعزيز صمود شعبنا ورفض كل أشكال الهرولة نحو التطبيع مع العدو المجرم وعزل المطبعين وفضحهم.