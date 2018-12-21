حماس ترحب بالجهود الروسية لتحقيق المصالحة الوطنية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالاستعداد الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بين حركتي حماس وفتح في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وقالت الحركة في بيان لها، مساء الجمعة، إن الحركة إذ تثمن هذا الجهد المشكور لموسكو تؤكد على موقفها الثابت وإصرارها المستمر لعقد أي لقاء يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة للكل الوطني؛ ليتسنى لنا جميعًا مواجهة المؤامرة الصهيوأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية، والمتمثلة في صفقة القرن من خلال رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تقوم على المقاومة وحمايتها، حتى نتمكن من استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة.