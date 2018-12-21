"بابا نويل" يشارك المتظاهرين مسيرة العودة شرق غزة

شارك "بابا نويل" الفلسطيني، اليوم الجمعة، في الجمعة الـ 39 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق مدينة غزة، رافعاً العلم الفلسطيني بيده قبالة جنود الاحتلال الذين يطلقون النار والقنابل الغازية على المتظاهرين السلميين.

وكان" بابا نويل" مرتديًا زيه المعهود بلونه الأحمر ويحمل بيده العلم الفلسطيني، يواجه بطش جنود الاحتلال الذين يطلقون النيران بكثافة على الشبان المتظاهرين رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وردد " بابا نويل"، الذي رفض الكشف عن هويته، كلمات الرئيس الراحل ياسر عرفات:" سيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس".



