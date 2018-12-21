الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة ستحمل اسم "لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة"

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، مساء اليوم، على الاستمرار في مسيرات العودة والتمسك بحق العودة، وأطلقت اسم "لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة" عنواناً للجمعة الـ 40 القادمة.

ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، المواطنين للمشاركة الفاعلة الجمعة المُقبلة.

ودعت الهيئة، السلطة الفلسطينية لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني، ووقف ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، والتنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل.

كما دعت إلى وقف كل أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني، ودعت الشعب البحريني إلى التصدي لقرار التطبيع مع الاحتلال.

وشددت على ضرورة استئناف جهود المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة.