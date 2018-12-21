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الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الأسبوعية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:25 - 21 ديسمبر 2018
مسيرة بلعين الاسبوعية مسيرة بلعين الاسبوعية
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قمعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة "أبو ليمون".

وأفاد شهود بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المسيرة، كما قاموا بتصوير المشاركين من فوق الأبراج العسكرية المنصوبة أعلى الجدار.

وشارك في المسيرة التي دعت لها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام ومتضامنون أجانب وفاء للقدس وتنديدًا بما تسمى صفقة القرن.

ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

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