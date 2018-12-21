توافد الجماهير لمخيمات العودة للمشاركة في مسيرة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة"

توافدت الجماهير الفلسطينية في مختلف محافظات قطاع غزة، إلى مخيمات العودة الخمسة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 39 لمسيرات العودة والتي أطلق عليها "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".

وأفاد مراسلنا، أن الجماهير وصلت الحدود بالباصات ومشياً على الأقدام لمخيمات العودة، للتظاهر بشكل سلمي، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية والرصاص الحي تجاه المتظاهرين فور وصولهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح مختلفة بينهم صحفي شرق البريج أصيب بعيار ناري في القدم.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة قد دعت إلى المشاركة الحاشدة في المسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تأتي تأكيداً على الالتفاف حول "أبطال الضفة المحتلة وهم يتصدون لجرائم الاحتلال".

وقالت الهيئة: "من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكافة الاشكال التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية"، داعية إلى تصعيد اشكال المقاومة والتصدي للهجمة الاسرائيلية المتواصلة على الضفة الغربية وتحويل اماكن تواجد الاحتلال ومستوطنيه الى ساحات اشتباك مفتوحة وان يبقى الجيش الاسرائيلي في حالة استنزاف دائم".

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي تأكيداً على حق شعبنا في العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة واستشهد منذ انطلاق المسيرات السلمية حتى اليوم نحو 220 مواطناً فيما أصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.