الأردن يعد خطة لتمويل "أونروا" للسنوات المقبلة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "إن بلاده تعمل حاليا مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، لإعداد خطة عمل واضحة لتمويل الوكالة للفترة المقبلة".

وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي في عمان أمس، عقب مباحثات مع المفوض العام لـ "أونروا" بيير كرينبول، أنه سيتم دراسة وجود خطة مالية لثلاث أو خمس سنوات، فضلا عن الاستمرار بمبادرات إدارة الإنفاق بفعالية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم الاعداد لعقد لقاء بين الخبراء في الوكالة ووزارة الخارجية الأردنية، لوضع تصور وخطة عمل للوكالة.

ولفت الصفدي إلى أهمية الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بعد خفض عجز الوكالة وضمان استمرار فتح المدارس أمام مئات الاف الطلبة اللاجئين.

وأكد الصفدي أن بلاده تريد استمرار الوكالة بكامل قوتها لسببين: أولهما توفير العيش الكريم للاجئين، والثاني سياسي، باعتبار قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

من جانبه، قال كرينبول إن العام الحالي شهد العديد من المشاكل، إلا أن العجز انخفض، مشيدا بالحملات التي أطلقها الأردن لحض الداعمين على الوقوف إلى جانب "أونروا".

وأعرب كرينبول عن أمله في أن يتم الحفاظ على الدعم الذي تم تأمينه من الشركاء لتلبية حاجة اللاجئين.

وأعلنت واشنطن الصيف الماضي إلغاء نحو 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وكانت واشنطن خفضت أساساً بداية العام الحالي من مساهمتها لأونروا، ولم تقدم سوى 60 مليون دولار، مقابل 370 مليون دولار في عام 2017

وبعد أن وصل العجز في موازنة الوكالة إلى 446 مليون دولار بداية عام 2018، تراجع إلى 21 مليون دولار بعد حملات دولية لإنقاذ الوكالة.